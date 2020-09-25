Все, кто ратует за поставку днепровской воды в Крым, ратуют за то, что Россия российская колониальная власть вытесняет крымских татар. Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире телеканала ДОМ, передает Укринформ.

«Если говорить о питьевой воде собственно для населения Крыма, то её в Крыму достаточно. Необходимо только лишь её собирать, использовать рационально. В Крыму не хватает воды для того, чтобы колонизировать его во всех направлениях и, в первую очередь, заселять Крым сотнями, сотнями тысяч граждан России», - сказал Чубаров.

Он подчеркнул, что в Крыму сегодня построены сотни многоэтажных домов. Целые городки вокруг Евпатории, Симферополя, Севастополя.

«Это жители России, в первую очередь люди, которые служат в карательных органах, и таким образом происходит замена этнического и демографического состава Крыма. И поэтому все, кто ратует сегодня за поставку днепровской воды в Крым, они ратуют за то, что российская колониальная власть в Крыму вытесняет, изгоняет местных жителей, в первую очередь, крымских татар», – заявил Чубаров.

Напомним, с начала сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начался третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды.

21 сентября в Крыму еще 29 населенных пунктов перевели на режимное водоснабжение или подвоз воды из-за засухи.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что водоснабжение Крыма с территории континентальной Украины будет полностью восстановлено только после полной деоккупации полуострова.