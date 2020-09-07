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С понедельника, 7 сентября, в оккупированном Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах Крыма из-за засухи и обмеления водохранилищ начинается третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды, сообщает Крым.Реалии.

Питьевую воду жителям будут подавать строго по часам – утром и вечером. В Симферополе часть города будет получать воду по три часа утром и вечером: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.

По информации российских властей Симферополя, на третьем этапе потребление воды снизится до 100 тыс. кубометров в сутки вместо 160 тыс. кубов.

С полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов стартовал первый этап ограничения подачи воды. Со 2 сентября ввели второй этап ограничений – установили почасовой график подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.
ForUm

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