Министерство иностранных дел Украины заявляет, что водоснабжение Крыма с территории континентальной Украины будет полностью восстановлено только после полной деоккупации полуострова. Об этом сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Констатируем тот факт, что под предлогом «гуманитарной нужды», российской оккупационной власти в Крыму не хватает воды на ускоренное развитие военных объектов и предприятий военно-промышленного комплекса. Очевидно и тот факт, что потребность в водных ресурсах растет на фоне колонизации полуострова - стремительного роста населения в рамках целенаправленной политики замены демографического состава Крыма. Такие действия государства-оккупанта является военным преступлением. Их цель - заселение украинских территорий гражданами РФ, которые являются лояльными к экспансивной политике своего государства и, таким образом, осуществление закрепления незаконной оккупации», – говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД отметили, что преступлениями против человечности и военными преступлениями являются убийства, насильственные исчезновения, пытки, посягательство на человеческое достоинство и т.п., совершенные против граждан Украины во временно оккупированном Крыму. Эти преступления является предметом уголовных производств в Украине, изучаются Офисом прокурора Международного уголовного суда в пределах предварительного изучения ситуации в Украине. Осуждаются они и международным сообществом, в частности в ежегодных резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН 71/205 от 19.12.2016 г., 72/190 от 19.12.2017 г., 73/263 от 22.12.2018 г., 74/168 от 18.12.2019 г. «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)».

«Относительно обеспечения водой населения временно оккупированного Крыма, то, как и в случае с обеспечением временно оккупированной территории другими ресурсами, продуктами питания и медицинскими материалами, в соответствии с Конвенцией о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, это полностью относится к обязательствам государства-оккупанта - Российской Федерации. Любые заявления о якобы нарушении норм международного права Украины в связи с прекращением водоснабжения являются ничтожными с точки зрения международного права и, очевидно, призваны на то, чтобы «назначить виновного» за расходы, которые несет РФ уже седьмой год в результате незаконной оккупации Крыму и развертывания масштабной милитаризации полуострова, за которую платят российские налогоплательщики», – сказано в заявлении.

Напомним, 5 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи воды в Крым, так как там живут украинцы и подача воды на полуостров - это вопрос «гуманитарной ответственности».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что России не будут помогать решать водную проблему аннексированного Крыма.