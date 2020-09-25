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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил создать подразделения киберполиции в каждом государственном органе для усиления киберзащиты.

Об этом он сообщил во время онлайн-конференции «Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности», передает УНИАН.

«Учитывая требования современности, мы убеждены, что подразделения киберполиции должны быть созданы в каждом государственном органе и учреждении. Для практической реализации нашего видения созданы надежные и эффективные системы кибербезопасности», - сказал Аваков.

Также министр сообщил, что Департамент киберполиции уже является частью созданного в Украине Глобального центра взаимодействия в киберпространстве, а в будущем должен стать частью международной системы кибербезопасности.

«Согласно программе развития Киберполиции, до 2025 года мы планируем интегрировать ее в мировую экосистему противодействия киберпреступлениям», - сказал он.

Кроме этого, Аваков заявил, что киберполиция будет расширять штат специалистов для усиления кибербезопасности.

Как ранее сообщал ForUm, 23 сентября хакеры осуществили несанкционированное вмешательство в работу официального вебсайта Национальной полиции и распространили там недостоверную информацию. Также на интернет-страницах полиции Херсонской, Ривненской, Николаевской, Винницкой и Львовской областей была распространена недостоверная информация.

На Ривненской АЭС опровергли информацию о якобы нештатной ситуации на станции и эвакуации жителей Вараша которую распространили на сайте Варашского городского совета.

По факту взлома сайтов завели уголовные дела.
ForUm

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