Хакеры осуществили несанкционированное вмешательство в работу официального вебсайта Национальной полиции и распростралили там недостоверную информацию, сообщает пресс-служба МВД в Telegram.

«Сегодня в 11:45 зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального вебсайта Нацполиции. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация», – гвоорится в сообщении.

Отмечается, что сайт Национальной полиции Украины временно отключен.

«Наши специалисты работают над устранением неисправностей. Просим прощения за временные неудобства», – сказано в сообщении.

Напомним, на Ривненской АЭС опровергли информацию о якобы нештатной ситуации на станции и эвакуации жителей города-спутника, которую распространили на сайтах Варашского городского совета и Нацполиции Украины.