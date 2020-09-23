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На Ривненской АЭС опровергли информацию о якобы нештатной ситуации на станции и эвакуации жителей города-спутника, сообщает пресс-служба РАЭС.

«В связи с распространением в интернете дезинформации относительно нештатной ситуации на Ривненской АЭС и эвакуации жителей города-спутника, сообщаем, что по состоянию на 12:30 энергоблоки №№1, 2, 3 РАЭС работают в штатном режиме и энергоблок №4 с 6 сентября находится в среднем планово-предупредительном ремонте. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

«Произошло несанкционированное вмешательство в работу официальных сайтов Варашского городского совета и Нацполиции Украины, откуда и распространилась фейковая новость. Поэтому просим население не распространять ложную информацию и доверять проверенным источникам! Вся достоверная информация о работе энергоблоков РАЭС публикуется на наших официальных ресурсах - страницах в соцсетях и сайте, где также в онлайн-режиме доступны все радиационные показатели», – сказано в сообщении.
ForUm

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