По факту несанкционированного вмешательства в работу веб-сайтов Национальной полиции и Варашского городского совета начато уголовные производства. Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик

По ее словам, в рамках досудебного расследования устанавливаются обстоятельства несанкционированного доступа и лица, его осуществили.

В полиции напомнили, что в 11:45 было зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального вебсайта Нацполиции. На интернет-страницах полиции Херсонской, Ривненской, Николаевской, Винницкой и Львовской областей была распространена недостоверная информация.

В настоящее время сайт Национальной полиции Украины проходит техобслуживание, специалисты работают над восстановлением его работы.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Киберполицейских выясняют обстоятельства несанкционированного доступа к сайту и устанавливают причастных лиц.

Аналогичное уголовное производство начато по факту несанкционированного вмешательства в работу Варашского городского совета, где неизвестные также сегодня разместили фейковую информацию.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как ранее сообщал ForUm, хакеры осуществили несанкционированное вмешательство в работу официального вебсайта Национальной полиции и распространили там недостоверную информацию.

На Ривненской АЭС опровергли информацию о якобы нештатной ситуации на станции и эвакуации жителей Вараша которую распространили на сайте Варашского городского совета.