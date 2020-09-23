также в разделеОбщество
23 сентября. Картина дня 9
На Кировоградщине кандидата в мэры задержали за подкуп «двойника» конкурента 9
Зеленский понаблюдал за военными учениями на «Широком лане» 13
Для военных и полицейских ужесточат наказание за домашнее насилие 12
В Украине создадут Национальное военное мемориальное кладбище 10
В Камине предложили запретить ряд российских онлайн-сервисов 21
Минздрав изменил стандарты госпитализации больных с COVID-19 27
Осенью в армию решили призвать более 13 тысяч человек 11
Фигуранта «дела рюкзаков» освободили от наказания 8
Во время учений на «Широком лане» не сработал Javelin 28
«Люди устали от ограничений»: Зеленский пояснил рост числа случаев COVID-19 16
Хакеры атаковали сайт Нацполиции и разместили там фейки 22
На Ривненской АЭС опровергли информацию об утечке радиации 49
Стратегические бомбардировщики США снова пролетели над Украиной 35
Микитась: Укрбуд мог достроить свои объекты. Его просто выпотрошили 29
Судьям Окружного админсуда угрожают расправой из-за дивизии СС «Галичина» 48
В Украине планируют создать госреестр прав на объект незавершенного строительства 11
Лубинец: Вопросами правопорядка должны заниматься исключительно правоохранительные органы 22

По факту несанкционированного вмешательства в работу веб-сайтов Национальной полиции и Варашского городского совета начато уголовные производства.  Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик 

По ее словам, в рамках досудебного расследования устанавливаются обстоятельства несанкционированного доступа и лица, его осуществили.

В полиции напомнили, что в 11:45 было зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального вебсайта Нацполиции. На интернет-страницах полиции Херсонской, Ривненской, Николаевской, Винницкой и Львовской областей была распространена недостоверная информация.

В настоящее время сайт Национальной полиции Украины проходит техобслуживание, специалисты работают над восстановлением его работы.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Киберполицейских выясняют обстоятельства несанкционированного доступа к сайту и устанавливают причастных лиц.

Аналогичное уголовное производство начато по факту несанкционированного вмешательства в работу Варашского городского совета, где неизвестные также сегодня разместили фейковую информацию.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как ранее сообщал ForUm, хакеры осуществили несанкционированное вмешательство в работу официального вебсайта Национальной полиции и распространили там недостоверную информацию.

На Ривненской АЭС опровергли информацию о якобы нештатной ситуации на станции и эвакуации жителей Вараша которую распространили на сайте Варашского городского совета.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2186 грн.
12
Теги