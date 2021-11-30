Галицкий районный суд Львова постановил, что депутат Верховной Рады Александр Юрченко из фракции «Слуга народа» не виновен в автомобильной аварии, которая произошла в центре Львова 8 июля.

«Сегодня я получил полное решение суда, в котором указывается об отсутствии в моих действиях признаков административного правонарушения (а именно пребывание под состоянием наркотического опьянения управляя автомобилем)», - написал он в Facebook.

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Как следует из копии постановления, суд признал недействительным тест, который обнаружил у Юрченко наркотическое опьянение.

Резонансное ДТП произошло 8 июля днем ​​на площади Мицкевича. Юрченко на автомобиле Ford Mustang выезжал с парковки и врезался в машину Volkswagen Jetta. Прибывшие на место ДТП патрульные сделали Юрченко тест, который дал положительный результат на наркотическое опьянение.