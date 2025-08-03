Зеленський звільнив Гайдая і Юрченка через підозри в корупції при закупівлі дронів

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая та начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Андрія Юрченка. Обидва посадовці, за інформацією ЗМІ, фігурують у резонансній корупційній справі, яку напередодні викрили НАБУ та САП.

Відповідні рішення оформлені розпорядженнями глави держави №99/2025-рп та №100/2025-рп.

ForUA.com нагадує, 2 серпня стало відомо про викриття масштабної корупційної схеми за участю народного депутата, посадовців місцевої влади та військовослужбовців Нацгвардії. За версією слідства, фігуранти організували механізм укладання контрактів із завищеними цінами на постачання безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби. До 30% від вартості угод поверталися їм у вигляді хабарів.

За даними джерел "Української правди", серед підозрюваних — Сергій Гайдай, який раніше очолював Луганську обласну військову адміністрацію, та Андрій Юрченко. Обох, за даними видання, затримали.

Також стало відомо, що до справи причетний народний депутат від «Слуги Народу» Олексій Кузнєцов. У фракції повідомили про тимчасове призупинення його членства на період розслідування.

Крім того, військовослужбовців, задіяних у схемі, відсторонено від виконання обов’язків за рішенням командувача Національної гвардії Олександра Півненка.