Группа американских сенаторов от обеих партий представила законопроект, предусматривающий введение санкций против России в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщается на сайте одного авторов проекта, сенатора от штата Делавэр Криса Кунса, передает УНИАН.

«Законопроект предписывает администрации определить, нарушил ли Кремль законы США, запрещающие использование химического и биологического оружия», — указано в сообщении.

Сенаторы предлагают ввести санкции в отношении российских официальных лиц, «причастных к грубым нарушениям международного права», отмечается в релизе. Имена и должности лиц, в отношении которых могут ввести санкции, в документе не уточняются.

В число авторов законопроекта, помимо Кунса, входят:

сенаторы Марко Рубио (республиканец от штата Флорида);

Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд);

Митт Ромни (республиканец от штата Юта);

Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд).

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.

14 сентября Навального полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он уже имеет возможность на некоторое время отходить от больничной койки. 23 сентября его выписали из больницы.