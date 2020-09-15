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Сегодня, 15 сентября, в Украине стартовал процесс официального выдвижения кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельского, поселкового, городского головы. Об этом говорится в Календарном плане Центральной избирательной комиссии.

Так, выдвижение кандидатов в депутаты, кандидатов на должности сельского, поселкового, городского голов начинается за 40 дней до дня голосования и заканчивается за 30 дней до него, а именно - с 15 до 24 сентября включительно.

Представление в соответствующей территориальной избирательной комиссии документов для регистрации кандидатов продлится до 24 сентября включительно.

ТИК должна принять решение о регистрации кандидата (кандидатов) или об отказе в регистрации не позднее чем на пятый день со дня принятия заявления о регистрации и прилагаемых к нему необходимых документов.

Предвыборную агитацию кандидат (кандидаты) могут проводить со следующего дня после принятия территориальной избирательной комиссией соответствующего решения о его регистрации.

Напомним, Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

Очередные и первые выборы депутатов местных советов будут проводиться по новой избирательной системе.

5 сентября в Украине официально стартовала избирательная кампания местных выборов 2020.
ForUm

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