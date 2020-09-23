В Николаевской области в Межведомственном центре подготовки воинских частей и подразделений «Широкий лан» проходят стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия-2020».

Хакеры осуществили несанкционированное вмешательство в работу официального вебсайта Национальной полиции и распространили там недостоверную информацию. Также на интернет-страницах полиции Херсонской, Ривненской, Николаевской, Винницкой и Львовской областей была распространена недостоверная информация.

На Ривненской АЭС опровергли информацию о якобы нештатной ситуации на станции и эвакуации жителей Вараша которую распространили на сайте Варашского городского совета.

По факту взлома сайтов завели уголовные дела.

Президент Владимир Зеленский готов всячески защищать и обеспечивать независимость и прозрачность работы антикоррупционных органов. Об этом он заявил в ходе встречи с послами стран «Большой семерки» и Европейского Союза, аккредитованными в Украине.

Правительство приняло решение, которым освободило украинцев от уплаты пенсионного сбора при покупке жилья впервые.

В районе населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения.

Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси.

В среду, 23 сентября, в небе над Киевом на малой высоте пролетели конвертопланы CV-22B Военно-воздушных сил США.

На срочную службу в октябре-декабре призовут 13 570 юношей. На эти цели из госбюджета предусмотрено более 65,2 млн грн.

Европейский Союз будет внимательно следить за антикоррупционной инфраструктурой в Украине, ситуация с которой может угрожать безвизовому режиму. В то же время на данный момент ничего непоправимого не произошло. Об этом рассказал посол Европейского.

Комитет по иностранным делам Сената США поддержал кандидатуру Кита Дейтона и рекомендовал верхней палате Конгресса утвердить его в должности посла США в Украине.

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество народного депутата Александра Юрченко.

По состоянию на 9:00 23 сентября в Украине зафиксировано 3497 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

По обновленным стандартам госпитализации, обязательному лечению в условиях стационара подлежат больные COVID-19 пациенты из группы риска.

Сегодня, 23 сентября, под Киевом в селе Софиевская Борщаговка на улице Боголюбова произошел пожар в 6-ти этажном жилом доме.