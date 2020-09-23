также в разделеОбщество
По факту взлома сайта Нацполиции завели дело 12
На Кировоградщине кандидата в мэры задержали за подкуп «двойника» конкурента 9
Зеленский понаблюдал за военными учениями на «Широком лане» 13
Для военных и полицейских ужесточат наказание за домашнее насилие 12
В Украине создадут Национальное военное мемориальное кладбище 10
В Камине предложили запретить ряд российских онлайн-сервисов 21
Минздрав изменил стандарты госпитализации больных с COVID-19 27
Осенью в армию решили призвать более 13 тысяч человек 11
Фигуранта «дела рюкзаков» освободили от наказания 8
Во время учений на «Широком лане» не сработал Javelin 28
«Люди устали от ограничений»: Зеленский пояснил рост числа случаев COVID-19 16
Хакеры атаковали сайт Нацполиции и разместили там фейки 22
На Ривненской АЭС опровергли информацию об утечке радиации 49
Стратегические бомбардировщики США снова пролетели над Украиной 35
Микитась: Укрбуд мог достроить свои объекты. Его просто выпотрошили 29
Судьям Окружного админсуда угрожают расправой из-за дивизии СС «Галичина» 48
В Украине планируют создать госреестр прав на объект незавершенного строительства 11
Лубинец: Вопросами правопорядка должны заниматься исключительно правоохранительные органы 22

В Николаевской области в Межведомственном центре подготовки воинских частей и подразделений «Широкий лан» проходят стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия-2020».

 

Хакеры осуществили несанкционированное вмешательство в работу официального вебсайта Национальной полиции и распространили там недостоверную информацию. Также на интернет-страницах полиции Херсонской, Ривненской, Николаевской, Винницкой и Львовской областей была распространена недостоверная информация.

На Ривненской АЭС опровергли информацию о якобы нештатной ситуации на станции и эвакуации жителей Вараша которую распространили на сайте Варашского городского совета.

По факту взлома сайтов завели уголовные дела.

Президент Владимир Зеленский готов всячески защищать и обеспечивать независимость и прозрачность работы антикоррупционных органов. Об этом он заявил в ходе встречи с послами стран «Большой семерки» и Европейского Союза, аккредитованными в Украине.

Правительство приняло решение, которым освободило украинцев от уплаты пенсионного сбора при покупке жилья впервые.

В районе населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения.

Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси.

В среду, 23 сентября, в небе над Киевом на малой высоте пролетели конвертопланы CV-22B Военно-воздушных сил США.

На срочную службу в октябре-декабре призовут 13 570 юношей. На эти цели из госбюджета предусмотрено более 65,2 млн грн.

Европейский Союз будет внимательно следить за антикоррупционной инфраструктурой в Украине, ситуация с которой может угрожать безвизовому режиму. В то же время на данный момент ничего непоправимого не произошло. Об этом рассказал посол Европейского.

Комитет по иностранным делам Сената США поддержал кандидатуру Кита Дейтона и рекомендовал верхней палате Конгресса утвердить его в должности посла США в Украине.

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество народного депутата Александра Юрченко.

По состоянию на 9:00 23 сентября в Украине зафиксировано 3497 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

По обновленным стандартам госпитализации, обязательному лечению в условиях стационара подлежат больные COVID-19 пациенты из группы риска.

Сегодня, 23 сентября, под Киевом в селе Софиевская Борщаговка на улице Боголюбова произошел пожар в 6-ти этажном жилом доме.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2186 грн.
9
Теги