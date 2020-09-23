В среду, 23 сентября, в небе над Киевом на малой высоте пролетели конвертопланы CV-22B Военно-воздушных сил США.

Они совершили полет возле Арки Дружбы народов и вдоль Днепра, сообщает Укринформ.

С 17 по 24 сентября подразделения украинских и американских вооруженных сил участвуют в ряде двусторонних учебно-тренировочных мероприятий по всей Украине. Эти совместные учения являются демонстрацией прочности американо-украинского стратегического партнерства и их преданности делу повышения боеготовности.

В частности, учения »Фикшин Эрчин» (Fiction Urchin) с участием полков Сил специальных операций ВС Украины и Сил специальных операций ВС США, которые проводятся в разных местах, позволят подразделениям Командования Сил специальных операций ВС США в Европе и Сил специальных операций ВС Украины повысить уровень их боевые возможности и оперативную совместимость с помощью таких операций, как безпарашютне десантирование с помощью десантного каната, прыжки с парашютом с больших высот в свободном падении и других тактик и процедур специальных операций.

Это первый случай, когда самолеты CV-22B Osprey и MC-130J Commando II Командования специальных операций ВВС США обеспечивают поддержку квалификационного учебного курса Сил специальных операций ВС Украины по подготовке к специальным операциям с интеграцией воздушных и наземных сил.