Сегодня, 23 сентября, под Киевом в селе Софиевская Борщаговка на улице Боголюбова произошел пожар в 6-ти этажном жилом доме, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании квартиры в 6-ти этажном доме поступило в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района в 5:25.

К месту вызова были направлены дежурные караулы 34-й Государственной пожарно-спасательной части, 62-ДПРЧ г. Вишневое, 33-ДПРЧ н. Боярка, 44-ДПРЧ пгт Чабаны, 54-ДПРП пгт Коцюбинское.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что пожар из квартиры распространился на перекрытия и кровлю здания и сопровождается сильным задымлением. На месте пожара обнаружено потерпевшего гражданина 1986 года рождения.

Пожар локализован в 8:12 и в 09:20 полностью ликвидирован на площади 300 м2. На пожаре работали 12 единиц техники и 40 человек личного состава.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем владельцем квартиры, а именно разжигание камина.