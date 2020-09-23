Комитет по иностранным делам Сената США поддержал кандидатуру Кита Дейтона и рекомендовал верхней палате Конгресса утвердить его в должности посла США в Украине, сообщает Голос Америки.

Сам Дейтон не присутствовал на слушаниях. Ни один законодатель из обеих партий не высказал замечаний относительно его назначения.

«Я рад, что Комитет одобрил пятнадцать кандидатов (на разные должности) сегодня утром. Мне особенно приятно отправить номинации для утверждения кандидатов на должности послов Японии и Украины на голосование Сената в полном составе», — отметил после заседания председатель Комитета Джим Риш.

Кит Дейтон - генерал-лейтенант в отставке, был стратегическим советником Министерства обороны Украины. В мае президент США Дональд Трамп предложил его кандидатуру на должность посла США в Украине.