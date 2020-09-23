также в разделеПолитика
Разумков: Монобольшинство насчитывает 246 нардепов 11
Зеленский и Трюдо обсудили безвиз с Канадой 9
Кулеба: Позиции Украины и ЕС по Беларуси совпадают 12
В ЕС назвали условия предоставления Украине €1,2 миллиарда 30
Боррель: Угрозы приостановки безвиза для Украины нет 45
Беларусь не ответила на ноту из-за обыска авто Кизима 40
Постпред Украины при ООН: РФ должна официально попросить воду для Крыма 25
Боррель: ЕС никогда не признает оккупации Крыма 35
В Раде инициировали выход Фокина из ТКГ 27
Депутат Бундестага: Мы должны взять за основу мирный план Медведчука и реализовать его 97
Нардеп Плачкова заявила об ответственности государства за избиения людей за их взгляды 19
Захарченко предложил обсудить вывод из тупика Минского процесса 23
МИД: Оснований для пересмотра безвиза с ЕС нет 46
Медведчук: Объемы украинского экспорта в ЕС и США существенно сократились ‒ это и есть «стратегическое партнерство»? 47
Апасов: Украина ничего не получит от непризнания выборов в Беларуси, кроме проблем 44
Зеленский об агрессии РФ: Человечество не усвоило урок Второй мировой 29
В Европе винят Порошенко и активистов в провале судебной реформы 28
У Фокина – новая идея относительно выборов на Донбассе 44

Комитет по иностранным делам Сената США поддержал кандидатуру Кита Дейтона и рекомендовал верхней палате Конгресса утвердить его в должности посла США в Украине, сообщает Голос Америки.

Сам Дейтон не присутствовал на слушаниях. Ни один законодатель из обеих партий не высказал замечаний относительно его назначения. 

«Я рад, что Комитет одобрил пятнадцать кандидатов (на разные должности) сегодня утром. Мне особенно приятно отправить номинации для утверждения кандидатов на должности послов Японии и Украины на голосование Сената в полном составе», — отметил после заседания председатель Комитета Джим Риш. 

Кит Дейтон - генерал-лейтенант в отставке, был стратегическим советником Министерства обороны Украины. В мае президент США Дональд Трамп предложил его кандидатуру на должность посла США в Украине.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги