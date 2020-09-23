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По состоянию на 9:00 23 сентября в Украине зафиксировано 3497 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Все зафиксировано 184 734 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 3705 летальных, 81670 пациентов выздоровели.

Всего проведено 2102377 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 1769 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 5455 случаев;

Волынская область - 7132 случая;

Днепропетровская область - 4394 случая;

Донецкая область - 2634 случая;

Житомирская область - 5191 случай;

Закарпатская область - 9343 случая;

Запорожская область - 3149 случаев;

Ивано-Франковская область - 12 811 случаев;

Кировоградская область - 1024 случая;

Киев - 20335 случаев;

Киевская область - 8148 случаев;

Львовская область - 19 045 случаев;

Луганская область - 814 случаев;

Николаевская область - 2643 случая;

Одесская область - 12 130 случаев;

Полтавская область - 1630 случаев;

Ривненская область - 11 459 случаев;

Сумская область - 3280 случаев;

Тернопольская область - 12 069 случаев;

Харьковская область - 15 908 случаев;

Херсонская область - 868 случаев;

Хмельницкая область - 5049 случаев;

Черновицкая область - 13 448 случаев;

Черкасская область - 3238 случаев;

Черниговская область - 3537 случаев.

Напомним, по состоянию на 9:00 22 сентября в Украине было зафиксировано 2884 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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