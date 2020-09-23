По состоянию на 9:00 23 сентября в Украине зафиксировано 3497 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Все зафиксировано 184 734 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 3705 летальных, 81670 пациентов выздоровели.
Всего проведено 2102377 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 1769 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 5455 случаев;
Волынская область - 7132 случая;
Днепропетровская область - 4394 случая;
Донецкая область - 2634 случая;
Житомирская область - 5191 случай;
Закарпатская область - 9343 случая;
Запорожская область - 3149 случаев;
Ивано-Франковская область - 12 811 случаев;
Кировоградская область - 1024 случая;
Киев - 20335 случаев;
Киевская область - 8148 случаев;
Львовская область - 19 045 случаев;
Луганская область - 814 случаев;
Николаевская область - 2643 случая;
Одесская область - 12 130 случаев;
Полтавская область - 1630 случаев;
Ривненская область - 11 459 случаев;
Сумская область - 3280 случаев;
Тернопольская область - 12 069 случаев;
Харьковская область - 15 908 случаев;
Херсонская область - 868 случаев;
Хмельницкая область - 5049 случаев;
Черновицкая область - 13 448 случаев;
Черкасская область - 3238 случаев;
Черниговская область - 3537 случаев.
Напомним, по состоянию на 9:00 22 сентября в Украине было зафиксировано 2884 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
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