Сегодня, 23 сентября, в районе населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения, сообщает пресс-группа Оперативного тактической группировки «Восток».
Отмечается, что защитникам предоставлена домедицинская помощь, их оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья воинов средней степени тяжести.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.
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