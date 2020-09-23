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В среду, 23 сентября, правительство приняло решение, которым освободило украинцев от уплаты пенсионного сбора при покупке жилья впервые, сообщает LIGA.net

«Сегодняшним решением правительство определило порядок освобождения от уплаты пенсионного сбора граждан, приобретающих жилье впервые или находятся в очереди на получение жилья», – сообщил глава правительства Денис Шмыгаль во время заседания.

На сегодня, сбор в Пенсионный фонд составляет 1% от цены дома или квартиры. Если же пенсионный сбор не оплатить, нотариус просто откажется заверять соответствующий договор купли-продажи. В тоже время, законом Украины «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование» и Порядком № 1740, установлено, что все граждане являются плательщиками сбора на обязательное государственное пенсионное страхование за исключением тех, которые осуществляют операции по покупке жилья впервые.

Таким образом ранее украинцы, которые покупали жилье впервые могли вернуть заплаченный пенсионный сбор только через суд. 

 
ForUm

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