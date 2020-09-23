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По обновленным стандартам госпитализации, обязательному лечению в условиях стационара подлежат больные COVID-19 пациенты из группы риска.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

По обновленным стандартам госпитализации больных COVID-19, к группе риска относятся пациенты с тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой системы, с тяжелым течением артериальной гипертензии, декомпенсированным сахарным диабетом, иммуносупрессивными состояниями, почечной недостаточностью.

Также в этот перечень входят пациенты с цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсации, онкологическими заболеваниями, тяжелыми аллергическими болезнями, аутоиммунными заболеваниями.


Напомним, по состоянию на 9:00 23 сентября в Украине зафиксировано 3497 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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