Президент Владимир Зеленский готов всячески защищать и обеспечивать независимость и прозрачность работы антикоррупционных органов. Об этом он заявил в ходе встречи с послами стран «Большой семерки» и Европейского Союза, аккредитованными в Украине, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Президент проинформировал участников встречи о состоянии и перспективах реализации ключевых реформ, ситуации вокруг антикоррупционных органов, НБУ, о подготовке к проведению местных выборов.

Глава государства заверил в неизменности курса страны. «Европейский выбор является неизменным для нашего государства. Именно он формирует повестку дня политических и экономических преобразований в Украине», - констатировал он.

Относительно экономических перспектив страны президент акцентировал, что власть стремится заложить основу для устойчивого динамического развития Украины, создания рабочих мест, модернизации инфраструктуры, восстановления промышленно-производственной базы, привлечения инвестиций.

«Сейчас усилия правительства и Верховной Рады направлены на поддержку экономики в период кризиса, привлечение инвестиций и модернизацию тех отраслей промышленности, в которых Украина сохраняет потенциал. Мы заинтересованы в иностранных инвестициях и работаем над созданием комфортных условий для работы инвесторов. Мой приоритет - системное улучшение инвестиционного климата», - подчеркнул Зеленский.

Глава государства также отметил, что стоит на позиции сохранения независимости Национального банка Украины и уделяет внимание продолжению реформирования банковского сектора.

Не менее важной президент назвал и независимость антикоррупционных органов. Он заверил, что его позиция - все процедуры отбора членов конкурсных комиссий и конкурсы на должности руководителей антикоррупционных органов, в частности таких как САП и НАБУ, должны проходить согласно установленной законом процедуре, прозрачно и под общественным контролем.

«Как гарант конституции готов всячески защищать и обеспечивать независимость и прозрачность работы САП, НАБУ, ВАКС. В то же время буду требовать обеспечения права украинских граждан видеть действенную работу этих органов», - заявил Зеленский.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада утвердила представителей в конкурсную комиссию по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, несмотря на предостережения западных партнеров.

В состав комиссии, которая проведет конкурс на занятие административных должностей в САП, должны войти 11 человек, семь из которых назначает Рада, четырех – совет прокуроров.

В Европарламенте уже заявили об угрозе для безвизового режима с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя САП.

Ранее ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились в Верховную Раду и предупредили о проблемах в проекте решения о процедуре замены руководителя САП Назара Холодницкого.

Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.