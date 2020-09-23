Во время рабочей поездки в Николаевскую и Херсонскую области президент Украины Владимир Зеленский наблюдал за ходом стратегических командно-штабных учений «Объединенные усилия-2020», проводимых с привлечением определенных органов военного управления Вооруженных сил Украины, органов управления других составляющих сил обороны и обозначением действий войск, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Это - первые учения подобного уровня, которые Украина проводит в статусе члена Программы расширенных возможностей НАТО, и очередной шаг к обретению совместимости украинского войска с армиями стран - членов Альянса. Одна из главных задач учений - демонстрация готовности Украины дать отпор вооруженной агрессии самостоятельно и с использованием механизмов международной поддержки, а также способности противостоять другим угрозам. Учение также будет способствовать определению дальнейших направлений развития системы управления ВСУ.

«Это еще один сигнал мощной международной поддержки Украины в защите своей территориальной целостности и безопасности в Европе. Наш боевой опыт становится частью учебно-боевых программ, которые высоко ценятся во всем мире. Свидетельством этого является участие в учениях представителей наших государств-партнеров», - отметил президент в Межведомственном центре подготовки воинских частей и подразделений «Широкий лан», когда наблюдал за тактическими действиями во время бригадных учений 72-й ОМБр.

Как доложил командующий войсками оперативного командования «Север» Валерий Залужный, подразделения отрабатывали штурм населенных пунктов, наступление с ходу на неподготовленную оборону, атаку переднего края противника, бой за овладение ротными опорными пунктами на первой позиции, применение тактического воздушного десанта.

Зеленский отметил подготовку украинских военных и техников. А отечественные образцы вооружения и военной техники в процессе испытаний доказали свою конкурентоспособность на мировом рынке.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак поблагодарил за содействие в предоставлении Украине статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО и отметил участие войск государств - членов в учениях «Объединенные усилия-2020».

«Сегодня наше сотрудничество наполнено практическим содержанием. Впервые в истории Украины стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия-2020» проходят по стандартам НАТО, ведь органы военного управления переведены на J-структуру. Участие стран в учениях является мощным сигналом солидарности», - отметил главнокомандующий ВСУ.

Стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия-2020» проводятся с 22 по 25 сентября.