Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном 14 сентября заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог сам принять яд «Новичок», а нервно-паралитическое вещество не так сложно изготовить, как считается.

Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на источники, передает УНИАН.

Российский президент рассказал Макрону, что Навальный якобы использовал свой Фонд борьбы с коррупцией для «шантажа депутатов и чиновников». Также Путин пренебрежительно высказался об оппозиционере, назвав Навального «простым баламутом в Интернете».

Кроме того, по данным газеты, Путин предположил, что Навальный сам мог принять яд.

В свою очередь, Макрон отверг версию о попытке Навального отравиться самому, информирует издание.



Вскоре Алексей Навальный саркастично ответил на предположение Путина.

«Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти «пожил достаточно», - вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!» - написал он в своем Instagram.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.

14 сентября Навального полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он уже имеет возможность на некоторое время отходить от больничной койки.