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Министерство финансов Украины ожидает, что в 2021 году Украина выйдет на уровень роста валового внутреннего продукта в 4,6% и такой рост является реалистичным. Об этом в интервью Радио Свобода заявил профильный министр Сергей Марченко.

«Мы планируем в следующем году 4,6% роста ВВП. И по этим параметрам, я считаю, у нас все достаточно так нормально, умеренно. Этот бюджет является реалистичным. Он не надутый по доходам и не популистский по расходам. Этот бюджет сбалансирован. И мы постараемся ... Например, в 2022 году дефицит уже будет 4,5%, а в 2023-м - 3,5%», - спрогнозировал министр.

Марченко добавил, что совместно с бюджетным комитетом его ведомство подало «индикативы» по каждому министерству до 2023 года с указанием сумм расходов, которые они могут получить.

«То есть, мы провели практику среднесрочного планирования, которую, к сожалению, мы не смогли вовремя сделать из-за коронакризиса в июне», - указал министр.

Как ранее сообщал ForUm, 14 сентября Кабинет Министров утвердил проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».

Документом предусматривается ВВП на уровне 4,5 трлн грн. Рост ВВП ожидается на уровне 4,6%.

Доходы бюджета планируются на уровне - 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн к плану 2020 года). Расходы планируются на уровне - 1350 млрд грн.

Среднемесячная зарплата - 13,6 тыс. грн, потребительская инфляция - 7,3%, государственный долг к ВВП - 64,6%.

Проект государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривни за доллар.
ForUm

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