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Один из разработчиков боевого яда «Новичок» Вил Мирзаянов извинился перед российским оппозиционером Алексеем Навальным, пострадавшим от отравления этим веществом. По его словам, Навальный должен оправиться.

Об этом ученый-химик сказал в эфире телеканала "Дождь".

«Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе - разработке этого вещества, которым он отравился», - сказал Мирзаянов, который с 1995 года проживает в США.

Он добавил, что всю свою последующую жизнь он посвятил борьбе против применения боевых ядов. В 1993 году он встречался с человеком, который пережил отравление "Новичком", и симптомы у этого человека были похожи на те, которые описывал Навальный.

«Похожи все симптомы. Он преодолел, выжил. Видимо, Навальному придется набраться терпения. Но в конечном счете он должен быть здоров», - отметил ученый.

Он прогнозирует, что на восстановление Навальному может потребоваться до года.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин. 

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.

14 сентября Навального полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он уже имеет возможность на некоторое время отходить от больничной койки.
ForUm

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