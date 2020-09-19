Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас проходит лечение в немецкой клинике Шарите, рассказал, как идет его восстановление после отравления.

На первых порах после выхода из комы он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать, написал политик в своем Instagram.

«Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: „Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово“. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню», — поделился подробностями Навальный.

На фото, опубликованном политиком, видно, что он самостоятельно спускается по лестнице.

«Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: „О, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт“. А раньше бы просто тупо стоял и смотрел», — написал Навальный.

Также оппозиционер поблагодарил врачей берлинской клиники Шарите за оказанную ему помощь.

«Они превратили меня из „технически живого человека“ в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества — человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки», — пошутил он.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.

14 сентября Навального полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он уже имеет возможность на некоторое время отходить от больничной койки.