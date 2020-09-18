С начала 2020 года по материалам контрразведки Служба безопасности Украины начала 52 уголовных производства за государственную измену. Еще 27 производств открыто о создании террористической группы или организации, и по 2 – за диверсии, шпионаж и теракты, сообщил пресс-центр ведомства.

В большинстве случаев расследования касаются уличенных агентов российских спецслужб, выполнявших разведывательно-подрывную работу против Украины.

Например, государственная измена и теракт инкриминируются задержанному в апреле экс-руководителю Центра специальных операций «А» Валерию Шайтанову. Он находился на агентурной связи с полковником ФСБ РФ и передавал ему разведывательную информацию, в том числе об операциях в районе АТО/ООС.

Подозрение о совершении государственной измены также сообщено руководителю агентурной сети ГУ Генштаба ВС РФ. Бывшего украинского военнослужащего завербовали, когда он находился на оккупированной Луганщине. А потом он и еще три человека собирали разведывательную информацию о военных объектах на Волыни.

Кроме того, СБУ предотвратила передачу секретной технической документации об отечественных военных разработках в ракетостроительной отрасли. Жителя Луганщины, который оказался агентом российской спецслужбы задержали при попытке передачи данных представителям ФСБ.

Всего по материалам контрразведки СБУ с начала 2020 года начато 221 уголовное производство.

В то же время за этот период по результатам расследований было вынесено судебные приговоры 73 лицам, в том числе 21 - за государственную измену.

В частности, к 12 годам лишения свободы осужден бывший милиционер Олег Смородинов, который по заданию ФСБ совершил убийство начальника отдела Ривненского следственного изолятора Ивана Мамчура.

За совершение теракта в Мариуполе, в результате которого погиб полковник СБУ Александр Хараберюш, к 12 годам лишения свободы осуждены двое граждан Украины. Свою задачу они получили от представителей контролируемого российскими спецслужбами так называемого «ЦСО МГБ ДНР».

К 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества осужден агент ФСБ РФ, который в июле этого года планировал взорвать емкости с аммиаком на территории ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот».

За шпионаж приговорен к 10 годам лишения свободы гражданин КНР - профессора Сианського научно-исследовательского института современной химии. Он собирал секретную информацию по разработкам объектов ОПК Украины.