Шевченковский районный суд Киева продлил арест до 2 октября бывшему заместителю командира Центра специальных операций, генерал-майору СБУ Валерию Шайтанову, подозреваемому в госизмене и пособничестве в подготовке терактов. Решение принял следственный судья Виталий Циктич, сообщают «Ґраты».

Прокурор Сергей Труш ходатайствовал в суде о продлении содержания под стражей Шайтанова до окончания досудебного расследования 14 октября, поскольку считает, что риски того, что подозреваемый может скрыться или уничтожить доказательства, не уменьшились. Прокурор также отметил, что во время расследования установлено, что 4 и 13 сентября 2019 года Шайтанов встречался с агентом СБУ Иваном Лукашевичем в ресторане «Одесса», чтобы договориться об убийстве Адама Осмаева. 13 сентября состоялась передача четырех тысяч долларов за совершение преступления. 20 октября он передал еще одну тысячу долларов. При обыске в квартире Шайтанова следствие обнаружило порезанные фрагменты симкарты, номер которой совпадает с тем, по которому Шайтанов контактировал с Лукашевичем.

Шайтанов заявил в суде, что озвученная прокурором информация не соответствует действительности. Его адвокат — Георгий Тигишвили — зачитал в суде несколько диалогов между Лукашевичем и Егоровым, которые, как он отметил, свидетельствуют, что последний не давал указание привлекать Шайтанова к подготовке убийства Осмаева. Он также допустил, что Лукашевич из собственной инициативы привлек Шайтанова к спецоперации для того, чтобы его назначили временным руководителем третьего управления Центра спецопераций СБУ (так называемое «штабное» управление).

Тигишвили также зачитал фрагмент показаний свидетеля — работника Управления СБУ в Ривненской области Владимира Нужина.

«Он говорит, что ему известна электронная почта Егорова, называет ее и сообщает, что в последний раз писал ему в мае 2014 года с осуждением действий Российской Федерации на востоке Украины», — пояснил суть показаний адвокат.

По мнению защитника, эти показания следствие использовало для легализации анкетных данных Егорова, необходимых для расследования. Тигишвили отметил, что с Егоровым знакомы многие сотрудники СБУ, поскольку до аннексии Крыма и войны на Донбассе его приглашали в СБУ как инструктора.

Защитник просил отклонить ходатайство прокурора, но в случае избрания меры пресечения просил судью назначить любую другую меру, кроме ареста. Сам Шайтанов говорил, что он имеет тесные социальные связи в Украине и не собирается скрываться от следствия. Автогонщик Алексей Мочанов вызвался взять на поруки Шайтанова.

Выслушав стороны, судья отклонил ходатайство защиты и продлил срок ареста Шайтанову.

После заседания следователь Артем Баховский вручил Шайтанову изменения к подозрению. Ему добавили статью о незаконном хранении оружия (часть 1 статьи 263 Уголовного кодекса), а именно патронов к пистолету, которые нашли у него дома во время обыска. Адвокат Тигишвили сказал, что у Шайтанова действительно есть оружие как у сотрудника СБУ, и он имеет все необходимые документы для его хранения. Но следователь пока не просил их предоставить.

Напомним, генерал СБУ Валерий Шайтанов был уличен контрразведкой и задержан 14 апреля 2020 за осуществление разведывательной и террористической деятельности в интересах ФСБ РФ в ущерб государственной безопасности Украины.

СБУ утверждает, что Шайтанов «находился в агентурной связи» с полковником ФСБ Игорем Егоровым и работал под псевдонимом «Бобыль». По версии следствия, Шайтанов передавал в Россию информацию об украинских спецслужбах, планировал теракты в Украине и подобрал исполнителей из числа бывших спецназовцев. За это ФСБ якобы обещала ему 200 тысяч долларов США и российское гражданство.

10 июня Шевченковский райсуд Киева продлил арест Шайтанова до 8 августа. Киевский апелляционный суд оставил это решение в силе.