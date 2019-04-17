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Взрывчатку под авто сотрудника ГУР Минобороны Максима Шаповала заложил гражданин Украины Олег Шутов.

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак во время брифинга, передает пресс-центр ведомства.

«Оперативники спецслужбы установили, что первую попытку убийства украинского военного контрразведчика Комаричев и Дзортов планировали еще в 2017 году при содействии представителей так называемого «МГБ ДНР», в том числе гражданина Украины Шутова Олега Николаевича. Следствием установлено, что именно этот человек заложил взрывное устройство под автомобиль генерала Максима Шаповала», - сказал Грицак.

Службой установлено, что Шутов является сотрудником «Центра специальных операций МГБ ДНР», который возглавляет Василий Евдокимов с позывным «Ленин». «Именно Евдокимов- «Ленин» по заданию российских спецслужб организовал подрыв 31 марта 2017 автомобиля контрразведчика СБУ полковника Александра Хараберюша в Мариуполе», - напомнил глава СБУ.

В 2017 году Шутов по заданию спецслужб России непосредственно осуществлял подготовку нового террористического акта. Все это время он оставался в Донецке, своими агентами руководил с помощью шифрованной переписки. Оперативники Службы безопасности Украины установили всех членов этой агентурной сети.
ForUm

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