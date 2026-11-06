Нацгвардійцям підсунули браковану форму на мільйони

Служба безпеки України викрила схему постачання неякісного військового одягу для Національної гвардії. У Києві затримали двох підприємців, які намагалися підкупити посадовця, щоб приховати порушення під час виконання державного контракту.

За даними СБУ, йдеться про 10 тисяч бойових сорочок загальною вартістю понад 8,6 млн гривень. Продукція не відповідала технічним вимогам і була непридатною для використання військовослужбовцями під час виконання бойових завдань. Крім того, замовник отримав не всю передбачену договором партію.

Слідство встановило, що в серпні 2026 року фігуранти уклали з Нацгвардією контракт на постачання військового одягу. Однак замість виготовлення продукції відповідно до встановлених стандартів вони вирішили поставити неякісну форму.

Щоб приховати порушення, підприємці запропонували хабар посадовцю Центральної бази забезпечення Нацгвардії. За винагороду він мав не звертати уваги на недоліки поставленої продукції.

Однак військовослужбовець повідомив про корупційну пропозицію керівництво. Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність і затримали підозрюваних безпосередньо під час спроби передати гроші офіцеру.

За даними слідства, до організації схеми причетні колишня засновниця столичного підприємства з виробництва військового спорядження та представник цієї компанії.

Під час обшуків у помешканнях, за місцями роботи затриманих та в їхніх автомобілях правоохоронці вилучили понад 3,5 млн гривень готівкою, мобільні телефони та документи, які можуть бути доказами протиправної діяльності.

Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань) і ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі за попередньою змовою групою осіб).

Наразі підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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