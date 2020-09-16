Кабинет Министров принял изменения относительно противоэпидемических мер, которые должны быть приняты во время эпидемии COVID-19.

Конституционного суда Украины признал неконституционными отдельные положения закона о Национальном антикоррупционном бюро Украины.

По результатам предварительного расследования ГБР установило истинные причины и условия, способствовавшие развалу ВСУ и аннексии Крымского полуострова. В частности, преступные действия по подрыву боеспособности украинской армии начались в 2012 году и продолжались вплоть до вторжения боевых подразделений РФ на территорию АР Крым в феврале 2014 года.

57% украинцев недовольны деятельностью президента Владимира Зеленского, 35% - довольны, свидетельствуют результаты опроса соцгруппы «Рейтинг».

Народные депутаты фракции «Голос» зарегистрировали постановление о создании временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию фактов возможной причастности высших должностных лиц Украины к срыву спецоперации по задержанию бойцов ЧВК «Вагнера» в Украине. Об этом сообщил глава фракции Сергей Рахманин.

Верховная Рада Украины приняла с поправками президента закон, предусматривающий продление моратория на взыскание имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.

На сегодня до двух тысяч паломников-хасидов находятся на границе между Республикой Беларусь и Украиной. Большинство из них прибыли из Израиля, доверившись слухам о том, что украинская граница с Беларусью якобы открыта. Власти Беларуси некоторыми своими непродуманными заявлениями умышленно или неумышленно подогревает эти слухи, заявили в Офисе президента Украины.

Украина с пониманием относится к усилиям Израиля способствовать пропуску паломников-хасидов в страну и получила соответствующее обращение министра внутренних дел Израиля в адрес главы украинского государства Владимира Зеленского, сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

Кабинет Министров Украины поддержал закрытие пункта пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области «Новые Яриловичи».

Кабинет Министров Украины ввел доплаты в размере 400 гривен пенсионерам, которые старше 75 лет, а также повысил минимальную пенсию для пенсионеров с 20-летним стажем для женщин и 25-летним стажем для мужчин до 2,5 тысячи гривен.

Также Кабинет Министров Украины утвердил 1 марта 2021 года датой проведения индексации пенсий в Украине.

Кабинет Министров поддержал использование в Украине электронных образцов индивидуального номера налогоплательщика и справки внутренне перемещенного лица.

Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону 16 сентября вынес приговор фигурантам второго бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» – в общей сложности им присудили 110 лет тюрьмы на семерых

По состоянию на утро 16 сентября в Украине зафиксировано 162 660 случая COVID-19, за последние сутки – 2958.