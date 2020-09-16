Кабинет Министров Украины утвердил 1 марта 2021 года датой проведения индексации пенсий в Украине. Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании, сообщает УНИАН.

Как пояснила министр социальной политики Марина Лазебная, закон Украины о пенсионном страховании не определяет дату проведения индексации пенсий в стране, вопрос ее определения находится в компетенции правительства.

«Мы предлагаем с 2021 года определять 1 марта датой индексации пенсий. Мы предусматриваем, что пенсии будут проиндексированы для более чем 9 миллионам пенсионеров, но ориентировочно повышение получат около 8 миллионов пенсионеров», - сказала она.



Напомним, с 1 сентября осуществлен перерасчет пенсий для 1,6 млн украинцев.