Кабинет Министров Украины утвердил 1 марта 2021 года датой проведения индексации пенсий в Украине. Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании, сообщает УНИАН.
Как пояснила министр социальной политики Марина Лазебная, закон Украины о пенсионном страховании не определяет дату проведения индексации пенсий в стране, вопрос ее определения находится в компетенции правительства.
«Мы предлагаем с 2021 года определять 1 марта датой индексации пенсий. Мы предусматриваем, что пенсии будут проиндексированы для более чем 9 миллионам пенсионеров, но ориентировочно повышение получат около 8 миллионов пенсионеров», - сказала она.
Напомним, с 1 сентября осуществлен перерасчет пенсий для 1,6 млн украинцев.
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