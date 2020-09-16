По результатам предварительного расследования ГБР установило истинные причины и условия, способствовавшие развалу ВСУ и аннексии Крымского полуострова. В частности, преступные действия по подрыву боеспособности украинской армии начались в 2012 году и продолжались вплоть до вторжения боевых подразделений РФ на территорию АР Крым в феврале 2014 года, заявили в пресс-службе Бюро.

В совершении государственной измены подозреваются высшие должностные лица государства того периода – беглый президент Виктор Янукович, министры обороны Украины Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, а также начальник Генерального штаба Главнокомандующий ВСУ Дмитрий Саламатин.

Следователями выделено 5 основных эпизодов совершения преступления, которые привели к оккупации Крымского полуострова:

1) преступное сокращение ВСУ

Несмотря на возвращение к внеблоковому статусу, что требовало наращивания численности армии, в течение 2012-2013 гг. предельная численность ВСУ была сокращена с 240 тыс. до 162 тыс.военнослужащих.

2) подрыв состояния мобилизационной готовности

В 2013 году было сокращено половину от штатной численности военкоматов. Как результат, военные части были укомплектованы лишь на 25-55%. К тому же, было свернуто «по-буквенную» приписку мобилизационных ресурсов к воинским частям и уничтожен учет военной техники.

3) уничтожение систем противовоздушной обороны Крыма

Управление системой ПВО Крыму было передано в командование ВМС Украины на полуострове, которое в дальнейшем перешло на сторону врага. К тому же, было сокращено одну из двух бригад ЗРК С-300В на вооружении и остановлено программы модернизации ЗРК С-125 и С-200В.

4) незаконные организационные изменения и нивелирование стратегических оборонных документов

Проведенные в 2013 году масштабные организационные изменения ВСУ противоречили законодательству и не были внесены в стратегические оборонные документы страны, что помешало ВСУ в момент реализации одного из сценариев внешней агрессии сформировать ударную группу и защитить территориальную целостность Украины.

5) непринятие мер по реагированию на внешние угрозы

Несмотря на многочисленные сообщения разведки, которые четко свидетельствовали о подготовке наступательной операции со стороны РФ в конце 2013 - начале 2014 гг. не были приняты меры по приведению ВСУ к высшим ступеням боеготовности, организации территориальной обороны и проведения широкомасштабных военных учений на территории Крыма.

«Указанные действия в своей совокупности связаны и привели к тяжелым последствиям - вторжение РФ на территорию АР Крым и Севастополя, последующей их оккупации, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины», - подчеркнули в ГБР.

Расследование по другим фактам, которые привели к оккупации части территории Украины в 2014 году, продолжается.