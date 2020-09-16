Кабинет Министров принял изменения относительно противоэпидемических мер, которые должны быть приняты во время эпидемии COVID-19. Соответствующее постановление принято на заседании правительства, сообщает УНИАН.



«Предлагается внести изменения в постановление КМУ от 22 июля №641 и предусмотреть: красный уровень эпидемической опасности будет устанавливаться по совместному решению государственной и региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, в случае загруженности более 75% коек в учреждениях здравоохранения региона в течение пяти дней подряд; превышение среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19 случаев на 100 тыс. населения за 14 дней больше, чем в пять раз. Следующее - противоэпидемическое ограничения и их количество на территории с красным уровнем эпидемической опасности будут определяться совместным решением государственной и региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС из перечня, определенного постановлением. Это может быть одномоментное закрытие всех сфер или постепенное ограничение определенных сфер, которые в данном конкретном регионе приводят к вспышкам болезни», - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Также, по его словам, будет запрещено посещение учреждений дошкольного, внешкольного, общего, среднего и специализированного художественного образования в административно-территориальных единицах региона, в которых установлен зеленый, желтый и оранжевый уровень эпидемической опасности, в случае, когда на самоизоляцию из-за контакта с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19 отправлено более 50% в классе.

Полный запрет таких учреждений, как добавил Степанов, на территории с красным уровнем эпидемической опасности принимается только общим решением государственной и региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

«На территории регионов, в которых установлен оранжевый уровень, на входе к месту проведения мероприятия или на входе в учреждение обязательно устанавливаются информационные материалы с общей площадью учреждения и возможного максимального количества посетителей. На территории региона, где установлен оранжевый уровень эпидемической опасности, исключается норма о запрете перевозки общественным транспортом при более 50% заполненности сидячих мест», - рассказал Степанов.

Напомним, по состоянию на утро 16 сентября в Украине зафиксировано 162 660 случая COVID-19, за последние сутки – 2958.