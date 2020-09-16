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Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону 16 сентября вынес приговор фигурантам второго бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» – в общей сложности им присудили 110 лет тюрьмы на семерых, сообщает Крым.Реалии.

Так, Марлена Асанова осудили на 19 лет колонии строгого режима, Мемета Белялова – на 18, Тимура Ибрагимова – на 17 лет, Сейрана Салиева – на 16, Сервера Мустафаева – на 14, Сервера Зекирьяева – на 13, Эдема Смаилова – на 13. 

Эрнеса Аметова признали невиновным и освободили в зале суда.

 
ForUm

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