Кабинет Министров поддержал использование в Украине электронных образцов индивидуального номера налогоплательщика и справки внутренне перемещенного лица. Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«В октябре мы официально презентуем ИНН в «Дии». Наконец-то эта бумажка будет не нужна. Только что на заседании кабинета министров мы легализировали электронный ИНН. Практически для всех жизненных ситуаций он заменит бумажный ИНН. И всегда будет у вас под рукой в смартфоне», – написал он.

Также министр сообщил, что Кабмин легализировал электронную справку ВПЛ (внутренне перемещенные лица).

«Сделаем все, чтобы упростить бюрократию для получения услуг. Теперь электронная справка ВПЛ будет в «Дии» (тоже на презентации в октябре). Уже на днях запустим бета-тест документа», – подчеркнул он.