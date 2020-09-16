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Кабинет Министров поддержал использование в Украине электронных образцов индивидуального номера налогоплательщика и справки внутренне перемещенного лица.  Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. 

«В октябре мы официально презентуем ИНН в «Дии». Наконец-то эта бумажка будет не нужна. Только что на заседании кабинета министров мы легализировали электронный ИНН. Практически для всех жизненных ситуаций он заменит бумажный ИНН. И всегда будет у вас под рукой в смартфоне», – написал он.

Также министр сообщил, что Кабмин легализировал электронную справку ВПЛ (внутренне перемещенные лица).

«Сделаем все, чтобы упростить бюрократию для получения услуг. Теперь электронная справка ВПЛ будет в «Дии» (тоже на презентации в октябре). Уже на днях запустим бета-тест документа», – подчеркнул он.
ForUm

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