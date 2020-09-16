Украина с пониманием относится к усилиям Израиля способствовать пропуску паломников-хасидов в страну и получила соответствующее обращение министра внутренних дел Израиля в адрес главы украинского государства Владимира Зеленского, сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

«В то же время призываем к продолжению коммуникации по этим вопросам на уровне правительств двух государств, как это и было до сих пор, поскольку указанные вопросы входят прежде всего в компетенцию Кабинета Министров Украины», - написал он в Facebook.

Енин отметил, что несмотря на то, что значительное количество граждан Израиля продолжает находиться между белорусским и украинским пунктами пропуска, совместными усилиями украинской власти, посольств Израиля в Украине и Беларуси, а также ряда еврейских общин Украины нам удалось обеспечить паломников кошерной едой и напитками.

При этом замминистра обратил внимание иностранцев и лиц без гражданства на необходимости неукоснительного соблюдения законодательства Украины по вопросам въезда и пребывания на ее территории.

По данным Госпогранслужбы Украины, с 15:30 14 сентября со стороны Беларуси начали прибывать паломники. Украинские пограничники в координации с Национальной гвардией и Национальной полицией установили заслон на линии границы в 700 м от пункта пропуска «Новые Яриловичи».

15 сентября с целью предотвращения незаконного проникновения в Украину групп иностранцев, МИД Украины обратилось к белорусской стороне с ходатайством не совершать оформления на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений.

Позже кроме Черниговской области, сотрудники Государственной пограничной службы Украины наблюдают попытки групп иностранных граждан попасть на территорию нашего государства напротив пункта пропуска «Дольск» в Волынской области.