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Кабинет Министров Украины ввел доплаты в размере 400 гривен пенсионерам, которые старше 75 лет, а также повысил минимальную пенсию для пенсионеров с 20-летним стажем для женщин и 25-летним стажем для мужчин до 2,5 тысячи гривен.

Соответствующее постановление о повышении пенсионных гарантий с 2021 года Кабмин по просьбе Министерства социальной политики принял на сегодняшнем своем заседании, сообщает УНИАН.

По словам министра соцполитики Марины Лазебной, постановление со следующего года устанавливает ежемесячную компенсационную выплату в размере до 400 гривен пенсионерам старше 75-летнего возраста, у которых размер пенсии не превышает размер средней зарплаты, с которой уплачивались страховые взносы и которая учитывалась для начисления пенсии за 2020 год. Кроме того, минимальная пенсия для пенсионеров с 20-летним стажем для женщин и 25-летним стажем для мужчин вырастет до 2 500 гривен с 1 712 гривен. «То есть, фактически, мы повышаем для этой категории пенсионеров выплаты на 46%», - отметила Лазебная.

По ее словам, пенсионные гарантии будут увеличены для более 1 миллиона пенсионеров из этой категории. «Второе, что предлагается - в 2021 мы продолжаем выплату ежемесячных компенсаций в размере до 500 гривен пенсионерам старше 80 лет. Мы предлагаем расширить круг получателей, поскольку в эту категорию также попадают пенсионеры, размер пенсии которых не превышает размер средней зарплаты, с которой уплачиваются страховые выплаты», - сказала она.

Лазебная добавила, что эти гарантии касаются 1,4 миллиона пенсионеров. Также, по словам министра соцполитики, постановление предусматривает индексацию выплат для пенсионеров старше 80 лет с 2022 года, что позволит избежать в дальнейшем увеличения разницы в размерах пенсий.

Кроме того, принятым постановлением Кабмин утвердил 1 сентября датой проведения индексации пенсий в Украине. Министр финансов Сергей Марченко, присутствовавший на заседании, подчеркнул, что реализация постановления потребует дополнительных расходов из госбюджета на 2021 год. «Сумма, ориентированная на сегодняшний момент, около 4,5 миллиарда гривен», - сказал он.

Напомним, с 1 сентября осуществлен перерасчет пенсий для 1,6 млн украинцев.
ForUm

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