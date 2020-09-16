Верховная Рада Украины приняла с поправками президента закон, предусматривающий продление моратория на взыскание имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте. За принятие в целом проекта закона №3640 проголосовали 297 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает УНИАН.



Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук сообщил, докладывая по законопроекту, что Зеленский не подписал данный закон после его принятия Радой текущего года, поскольку, по его мнению, его отдельные положения не согласовываются с Конституцией и законами Украины, а также не соответствуют принципу юридической определенности и недвусмысленности правовой нормы.

«Принятый закон направлен на то, чтобы сделать невозможным принудительное взыскание единственного жилья заемщиков, которые получили кредит в иностранной валюте. При этом предлагаемая редакция не определяет четких условий и круга должников относительно которых будет действовать запрет на отчуждения имущества. Это может стать причиной неоднозначной трактовки закона и стать следствием уклонения не только по потребительским кредитам в иностранной валюте, но и во время принудительного исполнения решения других категорий взысканий», - сказал он.

Кроме этого, по словам Стефанчука, неоднозначное применения категорий закона может использоваться и должниками по другим категориям долговых обязательств. Продление моратория «Президент не может согласиться с продлением моратория до 1 января 2022 года, поскольку это и дальше будет являться сдерживающим фактором возобновления ипотеки. В течение более 6 лет действия моратория некоторые заемщики игнорировали условия кредитного договора и избегали принудительного исполнения обязательств. Это способствовало росту доли проблемных активов банков. По состоянию на июнь объем неработающих валютных ипотечных кредитов оценивается 95%», - сказал он.

Стефанчук отметил, что президент Украины дает предложения к закону, направленные на обеспечение невозможности принудительного взыскания имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте. Президент предлагает в абзаце 4 пункта 2 раздела «Заключительные и переходные положения» Кодекса Украина по процедурам банкротства слова «Через год» заменить словами «восемнадцать месяцев».

Также предлагается заменить норму в подпункте 1 пункта 2: вместо слов «недвижимое жилое имущество приобреталось частично или полностью за кредитные средства» словами «недвижимое жилое имущество приобреталось за кредитные средства».

Мораторий на взыскание имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте, действует в Украине с 2014 года. Он был введен на период до вступления в силу закона, регулирующего вопросы особенностей погашения основной суммы задолженности, выраженной в иностранной валюте.

Напомним, Рада приняла этот закон 16 июля. 17 августа президент его ветировал.