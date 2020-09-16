На сегодня до двух тысяч паломников-хасидов находятся на границе между Республикой Беларусь и Украиной. Большинство из них прибыли из Израиля, доверившись слухам о том, что украинская граница с Беларусью якобы открыта. Власти Беларуси некоторыми своими непродуманными заявлениями умышленно или неумышленно подогревает эти слухи, заявили в Офисе президента Украины.

«Напомним нашим соседям, что Украина была вынуждена принять решение о закрытии государственной границы для иностранцев из-за существенного ухудшения ситуации с распространением COVID-19. Также на территории нашего государства остаются в силе строгие карантинные ограничения, что делает невозможным проведение массовых мероприятий, в частности религиозного характера. Так же как весной мы вынуждены были ограничивать участие людей в праздновании Пасхи, сейчас объясняем, что и массовое празднование Рош ха-Шана с участием тысяч паломников в городе Умань Черкасской области Украины, к сожалению, невозможно», - говорится в сообщении.

В ОП призвали белорусские власти прекратить создавать дополнительное напряжение на границе с Украиной и не распространять ложные обнадеживающие заявления для паломников, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины все же может быть открыта для иностранцев.

«Вынуждены также констатировать, что личное оскорбление определенных лиц в де-факто действующей белорусской власти распространяется сегодня, к сожалению, и на плоскость межгосударственных отношений. Украина, напомним, заняла нейтральную позицию относительно политического кризиса, который был спровоцирован сомнительно организованным голосованием на выборах президента Республики Беларусь 9 августа этого года. Мы поддерживаем общепризнанные на Европейском континенте демократические ценности и считаем, что каждое государство должно соблюдать обязательства полностью обеспечивать права и свободы человека, которые гарантированы международными конвенциями и соответствующим национальным законодательством, по крайней мере формально существует также и в Беларуси», - заявили в ОП.

По данным Госпогранслужбы Украины, с 15:30 14 сентября со стороны Беларуси начали прибывать паломники. Украинские пограничники в координации с Национальной гвардией и Национальной полицией установили заслон на линии границы в 700 м от пункта пропуска «Новые Яриловичи».

15 сентября с целью предотвращения незаконного проникновения в Украину групп иностранцев, МИД Украины обратилось к белорусской стороне с ходатайством не совершать оформления на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений.

Позже кроме Черниговской области, сотрудники Государственной пограничной службы Украины наблюдают попытки групп иностранных граждан попасть на территорию нашего государства напротив пункта пропуска «Дольск» в Волынской области.