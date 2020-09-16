Конституционного суда Украины признал неконституционными отдельные положения закона о Национальном антикоррупционном бюро Украины, сообщает пресс-служба КСУ.

Отмечается, что Большая палата Конституционного суда Украины 16 сентября рассмотрела дело по конституционному представлению 50 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений Закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» от 14 октября 2014 № 1698-VII с изменениями.

«По результатам рассмотрения указанного дела Конституционным судом Украины принято решение, которым отдельные положения закона признаны не соответствующими Основному закону Украины, а именно о наделении президента Украины полномочиями создавать Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должность и освобождать от должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке ее формирования», – говорится в сообщении.

Кроме того, КСУ закрыл конституционное производство по делу о проверке на соответствие Конституции абзаца первого части первой статьи 1 данного закона в части определения Национального антикоррупционного бюро Украины как «государственного правоохранительного органа».

В то же время Конституционный суд указал, что Верховная Рада Украины должна безотлагательно привести положения законодательства Украины в соответствие с данным решением.

Положения закона, признанные неконституционными, утрачивают силу через три месяца со дня принятия Конституционным судом Украины решения.

Напомним, 28 августа КСУ признал неконституционным указ пятого президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

В НАБУ считают решение КСУ политически мотивированным.

В Офисе президента заявили, что принимают к сведению данное решение КСУ.