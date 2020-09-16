Паломники-хасиды, которые сейчас стремятся попасть на территорию Украины через государственную границу с Беларусью, фактически были обмануты неизвестными, распространившими ложные сведения о том, что через данное направление можно попасть на украинскую территорию, заявляет замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Те люди, которые выманили обманным путем в Беларусь представителей религиозного течения хасидов и пообещали им, что их могут пропустить в Украину, совершили, на мой взгляд, правонарушение. Они были фактически обмануты и выманены в Беларусь. У нас нет оснований пропускать данных граждан в Украину», - сказал он в среду утром в эфире телеканала «Украина 24», передает Интерфакс-Украина.

По словам Геращенко, украинская сторона таким гражданам на границе разъясняет, что необходимо вернуться туда, откуда они приехали - в Израиль или другие страны.

По данным Госпогранслужбы Украины, с 15:30 14 сентября со стороны Беларуси начали прибывать паломники. Украинские пограничники в координации с Национальной гвардией и Национальной полицией установили заслон на линии границы в 700 м от пункта пропуска «Новые Яриловичи».

15 сентября с целью предотвращения незаконного проникновения в Украину групп иностранцев, МИД Украины обратилось к белорусской стороне с ходатайством не совершать оформления на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений.

Позже кроме Черниговской области, сотрудники Государственной пограничной службы Украины наблюдают попытки групп иностранных граждан попасть на территорию нашего государства напротив пункта пропуска «Дольск» в Волынской области.