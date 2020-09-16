По состоянию на 8:00 16 сентября на Черниговщине напротив пункта пропуска «Новые Яриловичи» находятся около 1000 иностранцев, которые не оставляют попыток попасть в Украину, сообщает Госпогранслужба.

Вечером между украинским и белорусским пунктами пропусков находились около 50 человек, которые после полуночи вернулись на территорию Республики Беларусь.

«Ситуация на границе остается контролируемой. Подразделения ГПСУ в тесном сотрудничестве с территориальными органами НП и НГУ имеют достаточно сил и средств, чтобы обеспечить надлежащую охрану государственной границы, контроль за соблюдением правил пограничного режима и режима в пунктах пропуска в период действия ограничений въезда иностранцев на территорию Украины», - отметили в ведомстве.

По данным Госпогранслужбы Украины, с 15:30 14 сентября со стороны Беларуси начали прибывать паломники. Украинские пограничники в координации с Национальной гвардией и Национальной полицией установили заслон на линии границы в 700 м от пункта пропуска «Новые Яриловичи».

15 сентября с целью предотвращения незаконного проникновения в Украину групп иностранцев, МИД Украины обратилось к белорусской стороне с ходатайством не совершать оформления на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений.

Позже кроме Черниговской области, сотрудники Государственной пограничной службы Украины наблюдают попытки групп иностранных граждан попасть на территорию нашего государства напротив пункта пропуска «Дольск» в Волынской области.