Кабинет Министров на прошлой неделе выделил 21 млн грн для укрепления украинской границы с Республикой Беларусь, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в «Субботнем интервью» на Радио Свобода.

По словам премьер-министра, эта сумма необходима для начала укрепления тех участков, где существует вероятность прохождения мигрантов, ныне находящихся на белорусско-польской границе.

«21 млн грн — начальная сумма, которая будет использоваться для строительства специальных укрепляющих сооружений, а также для увеличения количества пограничных войск на соответствующих участках границы Украины. Средства к этой сумме будут прилагаться по мере необходимости», — отметил глава правительства.

«Мы меняем стратегию обустройства наших границ. В Мининфраструктуре будет создан соответствующий департамент, который будет заниматься гражданской инфраструктурой на границе, чтобы мы наконец-то навели порядок на пунктах пропуска. Это также будет реализовываться в рамках программы «Большая стройка», - сказал Шмыгаль.

Напомним, министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что для строительства «интеллектуальной границы» с Россией и Беларусью понадобится 17 млрд грн.