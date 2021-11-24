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Кабинет министров выделил 175 миллионов гривен на усиление украинской границы, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе заседания правительства.

«Понимая непростую ситуацию на белорусско-польской границе, продолжаем усиливать безопасность страны. Нельзя исключать, что миграционный дестабилизационный проект может быть распространен и на украинско-белорусскую границу, поэтому должны быть готовы к любому сценарию», – сказал Шмигаль.

Согласно принятому решению, Государственной пограничной службе выделяется 66,9 млн, а Национальной гвардии – 108 млн грн.

На минувшей неделе правительство выделило Государственной пограничной службе 21 миллион гривен для инженерно-технического обустройства границы.

Напомним, министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что для строительства «интеллектуальной границы» с Россией и Беларусью  понадобится 17 млрд грн.
ForUm

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