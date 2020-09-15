По состоянию на 11 сентября 2020 года с Фонда борьбы с COVID-19 потрачено 22,9 млрд грн из 66 млрд, или 35% от общей суммы, сообщила пресс-служба Минфина.

На здравоохранение использовано – 2,3 млрд грн из 16,3 млрд грн или 14,2%, на социальную защиту – 9,1 млрд грн из 10,6 млрд или 86%, на обеспечение правопорядка – 2,4 млрд грн из 2,5 млрд или 95%. На образование, а именно возврат средств за пробное ВНО потрачено 52,5 млн грн или 100% выделенных средств.

На строительство и ремонт дорог использовано 9,1 млрд из 35 млрд грн или 26%, на сферу культуры выделено 1 млрд грн, которые пока не использованы. На восстановление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, выделено 524,2 млн грн, которые еще не использованы.

Так, по направлениям направления средств на денежную помощь гражданам, а именно на помощь детям предпринимателей (ФЛП) на упрощенной системе налогообложения выделено 1,1 млрд грн, из которых использовано 810,3 млн грн или 73,2%.

Также в Фонде борьбы с COVID-19 на доплаты работникам по ликвидации COVID-19 выделено 8,6 млрд грн, из которых использовано 2,5 млрд или 29%.

На мероприятия по предотвращению вспышек COVID-19 предусмотрено 46,1 млрд грн, из которых использовано 11,3 млрд грн или 24,5%.

Кроме того, на социальную поддержку предусмотрено 9,4 млрд грн, из которых использовано 8,2 млрд грн или 87,2%.

Напомним, в июле Минфин сообщил, что правительство распределило 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с «коронавирусным» Фондом все в порядке, в нем остались «почти все» средства.