По состоянию на 24 июля правительство распределило 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям. Таким образом, объем выделенных средств из Фонда достиг объема бюджетного назначения, утвержденного в государственном бюджете на 2020 год для фонда, сообщила пресс-служба Минфина.

Кассовые расходы средств фонда по состоянию на 23 июля составили 9,8 млрд гривен.

Прежде всего 16 млрд выделено для системы здравоохранения, в частности для обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты, для выплаты им повышенной заработной платы, закупки для больниц необходимого оборудования, в том числе аппаратов искусственного дыхания, а также для строительства, реконструкции и ремонта приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.

Для финансирования фонда по безработице – около 7 млрд, из которых 2,7 млрд выделено на пособие по частичной безработице. Еще 1,2 млрд выделено Минсоцполитики для физических лиц предпринимателей, которые не могут работать из-за карантина и имеют детей в возрасте до 10 лет. Также 2,5 млрд направлено на доплаты военнослужащим, полицейским и соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.

Кроме того, 35 млрд пойдет на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Напомним, срок действия Фонда рассчитан на период карантина и последующие после его официального завершения 30 дней. Кроме того, Госаудитслужба осуществляет непрерывный контроль за использованием средств, направляемых в рамках Фонда, во избежание или выявления возможных злоупотреблений с использованием средств Фонда.

С начала в Фонд закладывалось 64,7 млрд грн. С учетом изменений, принятыми законами Украины и решениями правительства объем фонда составил 66 млрд гривен.