Трамп запускає державний фонд стратегічної сировини на $12 млрд

Президент США Дональд Трамп оголосив про запуск масштабної ініціативи зі створення державного фонду стратегічної сировини під назвою Project Vault, який отримає фінансування у розмірі $12 млрд, інформує Reuters. Основну частину коштів надасть Експортно-імпортний банк США у вигляді пільгового кредиту. Головна мета проєкту — протидія китайському впливу на ціни на літій, нікель та рідкісноземельні метали, критично важливі для виробництва електромобілів, електроніки та високотехнологічного озброєння.

Державний резерв працюватиме за моделлю, яку посадовці порівнюють із «членством у великих оптових мережах», що дозволить компаніям отримувати необхідні обсяги сировини без ризиків. Закупівлі мінералів здійснюватимуть провідні світові трейдери, зокрема Hartree Partners та Mercuria Energy Group.

Запаси фонду забезпечать американську промисловість критично важливими ресурсами щонайменше на 60 днів у разі надзвичайних ситуацій, а процес накопичення вже офіційно розпочався. Ініціатива викликала зацікавленість серед найбільших технологічних та автомобільних компаній США і має сприяти відновленню вітчизняної видобувної галузі, яка роками потерпала від цінових маніпуляцій.

Паралельно Конгрес США розглядає законопроєкт про виділення додаткових коштів на стабілізацію внутрішнього ринку копалин, що свідчить про двопартійну підтримку прагнення США досягти ресурсної незалежності від зовнішніх постачальників.