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Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в Фонде борьбы с COVID-19 есть средства, а распространяемая о нем информация не соответствует действительности.

«Это неправда, это история с большим фейком, которые подогревают разные люди, журналисты. Спрашивайте, пожалуйста, министра здравоохранения, премьер-министра. Они достаточно часто коммуницируют эту информацию, с COVID-ным фондом все в порядке», - сказал он на брифинге в среду во время рабочей поездки в Харьковскую область, передает Интерфакс-Украина.

Зеленский указал, что в данном фонде «есть почти все средства».

Напомним, в июле Минфин сообщил, что правительство распределило 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям. 
ForUm

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