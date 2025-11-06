У вересні 2025 року завдяки співпраці видавництва «Моя книжкова полиця» з фондом Говарда Баффета 78 українських бібліотек отримали нові дитячі книжки. Про це повідомили у видавництві.

У серпні та вересні команда видавництва доставила 5148 книжок до 78 бібліотек у шістнадцяти областях України — Одеській, Харківській, Хмельницькій, Запорізькій, Тернопільській, Закарпатській, Чернігівській, Чернівецькій, Волинській, Дніпропетровській, Сумській, Рівненській, Київській, Вінницькій, Миколаївській і Житомирській.

«Я працюю в сільській бібліотеці. Зараз такий час, що бібліотекар сам шукає книги для сільської бібліотеки. Дуже хочеться порадувати своїх читачів новими книжками», — йдеться в одному з листів бібліотекарів і проханням про поповнення фондів.

Більшість отримувачів книжок — сільські бібліотеки, які найгостріше відчувають нестачу видань. Кожна установа отримала по 66 примірників — 20 назв для різних вікових категорій.

Серед надісланих книжок література віком від 5 до 14 років:

японський детектив «Детектив Дупка», французька серія «Корнебідуй»,

а також видання про українську історію та культуру:

«Крута історія України: від динозаврів до сьогодні», «Геть! Твоє право на протест», «Коні та портрет мого дядька» та інші.

Як зазначають у видавництві, ініціатива виявилася надзвичайно актуальною: кількість запитів від бібліотек лише зросла. До них почали звертатися також шкільні бібліотеки.

«Бібліотечна інфраструктура — це кровоносна система для країни, що допомагає дітям зростати і вчитися. Ми віримо, що кожна книжка, яка потрапляє до рук дитини, стає маленькою опорою, способом знайти відповіді й мріяти про майбутнє», — кажуть у «Моїй Книжковій Полиці».

Працівники бібліотек, які потребують допомоги, або ті, хто знає книгозбірні у своїх громадах, можуть заповнити анкету за посиланням або написати на mybookshelf.publishing@gmail.com, вказавши назву, адресу бібліотеки та контактний номер для зв’язку.

Партнери, які готові долучитися до реалізації проєкту, можуть звертатися до менеджерки видавництва Оксани за телефоном +380633460913.

Нагадаємо, що в січні 2019 року Phoenix New Times опублікувала 27-сторінковий звіт про розслідування, який потенційно натякав на те, що Говард Баффет використовував гроші, пожертвувані його благодійному фонду в основному його батьком, щоб отримати посаду в Департаменті шерифів Кочіз, штат Аризона, можливо, для проведення операцій проти мігрантів у прикордонних районах або для боротьби з наркоторгівцями. Операції, передбачені звітом, включають накопичення або дарування зброї та сумнівну кампанію дефоліації.

У вересні 2023 року Баффет спільно з Укрзалізницею створили перший у світі поїзд-кухню, що може працювати 5-7 днів в автономному режимі при блекаутах та виробляти 70 тис. порцій їжі протягом тижня.

У 2025 Говард Баффетт спільно з Укрзалізницею профінансував реконструкцію футбольного стадіону у Києві у Солом'янському районі. Арена отримала нову назву «ЛокоЧоко» і тепер має сучасне футбольне поле з трибунами на 1000 глядачів, спорткомплекс, універсальні майданчики для піклболу, баскетболу, волейболу, санітарні зони та зручності, вуличні тренажери і три шахові локації.