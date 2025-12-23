Говард Баффет особисто долучився до евакуації цивільних на Харківщині

Американський бізнесмен і меценат Говард Баффет разом зі спецпідрозділом Національної поліції «Білий Янгол» відвідав прифронтові території передмістя Куп’янська, де, незважаючи на постійні обстріли, продовжується евакуація цивільних.

Про це повідомила Національна поліція.

Завдяки броньованому транспорту, наданому фондом Говарда Баффета, правоохоронці вже евакуювали понад 200 мирних жителів із прифронтових громад Харківської області.

Під час виїзду Баффет особисто долучився до евакуації та на власні очі побачив наслідки війни та щоденну роботу поліціянтів. На знак вдячності спецпідрозділ вручив меценатові шеврон підрозділу.

Говард Баффет — філантроп, бізнесмен і найбільший приватний донор України. Його фонд витратив на допомогу українцям понад 500 мільйонів доларів. Зокрема, він профінансував обладнання на близько 11,2 мільйона доларів для відновлення дитячої лікарні «Охматдит» у Києві після ракетного удару, а також ремонт харківської друкарні «Фактор-Друк», постраждалої від російської атаки. У 2023 році фонд Баффета спільно з «Укрзалізницею» створив автономний потяг-кухню для харчування мешканців прифронтових територій.

Торік президент Володимир Зеленський нагородив Говарда Баффета державною відзнакою «Національна легенда України».